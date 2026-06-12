Una location d'eccezione, un partner internazionale, un evento esclusivo, una leggenda dell'Inter. Mescolando questi ingredienti viene fuori dal frullatore un'iniziativa che ha visto Francesco Toldo ospite di Hisense, Official Partner nerazzurro, presso Combo Milano, in Ripa di Porta Ticinese. L'evento, raccontato sul sito ufficiale dell'Inter, ha segnato l’apertura delle attività del brand legate ai Mondiali, con una serata pensata per portare l’energia della competizione in città e coinvolgere ospiti e appassionati in un’esperienza immersiva tra sport, tecnologia e intrattenimento.
Racconti e aneddoti
L'evento, ha visto la partecipazione di tanti ospiti che hanno potuto assistere a un breve talk tra la Legend nerazzurra e Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia. Nell'incontro Toldo ha condiviso aneddoti e ricordi straordinari della sua carriera, sottolineando come Inter e Hisense condividano gli stessi valori, nella continua ricerca dell'innovazione e dell'eccellenza. La giornata è terminata con un Meet&Greet durante il quale i presenti hanno vissuto una sessione dedicata di foto e autografi con Francesco Toldo.
Serata... Mondiale
Nel corso della serata, gli ospiti hanno potuto vivere l'emozione dello sport grazie al watch party dedicato alla partita inaugurale, accompagnato da proiezione su tecnologia Hisense, pensato per ricreare l’atmosfera dei grandi eventi sportivi anche fuori dal contesto domestico. L’esperienza è stata arricchita da un allestimento a tema Mondiali, dalla presenza della riproduzione della Coppa del Mondo – la più grande d’Italia – e da attività di engagement, tra cui un’attivazione in realtà aumentata e uno spazio gaming dedicato al gioco ufficiale FIFA.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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