Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il club giallorosso ha annunciato l'arrivo del ds che va a prendere l'eredità di Frederic Massara, che ha salutato la società capitolina al termine della stagione.

IL COMUNICATO DELLA ROMA

"L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive".

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 17:21
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.