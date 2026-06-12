Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il club giallorosso ha annunciato l'arrivo del ds che va a prendere l'eredità di Frederic Massara, che ha salutato la società capitolina al termine della stagione.

"L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive".