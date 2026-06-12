Marco D'Alessandro, esterno offensivo del Catanzaro, si è soffermato sulle prospettive del campionato di Serie A. Di seguito le sue parole rilasciate a “Bar Forza Lupi”, su Centro Suono Sport 101.5 FM: "L'Inter oggi ha un livello molto alto. Però la Roma, con i tasselli giusti, può fare un salto importante. Magari arriva un'offerta importante e vendi un giocatore per finanziare altri acquisti: queste sono valutazioni che vanno fatte. La cosa fondamentale è prendere i giocatori che il mister ritiene perfetti per il suo sistema", ha detto, come ripreso da VoceGiallorossa.