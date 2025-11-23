L'Inter Women di Gianpiero Piovani si mette alle spalle l'amarezza per l'uscita di scena dalla Women's Europa Cup tornando a brindare ai tre punti in campionato. Le nerazzurre si impongono per 2-0 sul campo della Lazio, al termine di un match sostanzialmente dominato, dove l'Inter crea le migliori occasioni martellando sin dai primi minuti le biancocelesti, ma trovando la via del gol solo ad inizio secondo tempo con la doppietta nel giro di sei minuti firmata dalla solita Tessa Wullaert, che al 55esimo e al 61esimo tramuta in rete due assist firmati da Karolina Lea Vilhjálmsdóttir.

Nel finale, la Lazio potrebbe tornare in carreggiata con un calcio di rigore assegnato per fallo di Irene Santi su Noemi Visentin, ma Cecilia Runarsdottir è brava a chiudere la porta a Martina Piemonte, per poi ripetersi con una strepitosa parata su Antonietta Castiello. Inter che sale con questo successo a quota nove in classifica. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 23 novembre 2025 alle 14:44
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
