L'Inter Women si riscatta dopo la delusione europea battendo 2-0 la Lazio in virtù di una doppietta di Tessa Wullaert, ma anche ringraziando Cecilia Runarsdottir che ha ipnotizzato Martina Piemonte che si era presentata dal dischetto per riaprire la gara. Una giornata amara per le biancocelesti, racchiusa da Francesca Durante in queste parole: "Dobbiamo guardare i nostri errori e ripartire con più determinazione, dobbiamo dare tutte l'anima. La sosta ci darà tempo per lavorare e sistemare quello che non ha funzionato, anche sui rigori sbagliati", il commento del portiere a Cittaceleste.it.