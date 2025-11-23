Dopo l'uscita dall'Europa e il ko di campionato con il Napoli, torna in campo l'Inter Women di Gianpiero Piovani, chiamata a reagire nella sfida tra poco in scena contro la Lazio Women per la sfida valida per il settimo turno di Serie A Femminile 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali di Gianluca Grassadonia e Gianpiero Piovani.

LAZIO WOMEN (3-5-2): 28 Durante; 4 Mancuso, 2 Baltrip-Reyes, 27 D`Auria; 13 Oliviero, 16 Castiello, 10 Benoit, 25 Goldoni, 8 Martin; 9 Karczewska, 18 Piemonte.
A disposizione: 1 Karresmaa, 6 Mesjasz, 7 Connolly, 11 Le Bihan, 17 Monnecchi, 22 Ashworth-Clifford, 99 Visentin.
Coach: Gianluca Grassadonia

INTER (4-3-3): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinković, 5 Andrés, 13 Merlo; 27 Csiszár, 6 Santi, 10 Magull; 8 Vilhjálmsdóttir, 31 Wullaert, 18 Glionna.
A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 20 Detruyer, 29 Giudici, 33 Bartoli, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Esposito
Assistenti: Chianese; Monaco
Quarto Ufficiale: Papi

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 23 novembre 2025 alle 11:56
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
