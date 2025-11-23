Dopo l'uscita dall'Europa e il ko di campionato con il Napoli, torna in campo l'Inter Women di Gianpiero Piovani, chiamata a reagire nella sfida tra poco in scena contro la Lazio Women per la sfida valida per il settimo turno di Serie A Femminile 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali di Gianluca Grassadonia e Gianpiero Piovani.
LAZIO WOMEN (3-5-2): 28 Durante; 4 Mancuso, 2 Baltrip-Reyes, 27 D`Auria; 13 Oliviero, 16 Castiello, 10 Benoit, 25 Goldoni, 8 Martin; 9 Karczewska, 18 Piemonte.
A disposizione: 1 Karresmaa, 6 Mesjasz, 7 Connolly, 11 Le Bihan, 17 Monnecchi, 22 Ashworth-Clifford, 99 Visentin.
Coach: Gianluca Grassadonia
INTER (4-3-3): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinković, 5 Andrés, 13 Merlo; 27 Csiszár, 6 Santi, 10 Magull; 8 Vilhjálmsdóttir, 31 Wullaert, 18 Glionna.
A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 20 Detruyer, 29 Giudici, 33 Bartoli, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Esposito
Assistenti: Chianese; Monaco
Quarto Ufficiale: Papi
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Inter Femminile
Altre notizie
- 12:42 liveTrento-Inter U23, 0-0 al 10' - Agbonifo ci prova, risponde bene il portiere Tommasi
- 12:34 CdS - "Zappi chiese le dimissioni": ci sono le prove. Altre nubi nere sull'AIA
- 12:30 LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Torino 3-1, 78': Carrara fa centro piegando la resistenza di un ottimo Santer
- 12:20 Lavelli: "Ecco il giocatore che sono. Preparo le sfide con l'obiettivo di vincerle. Qui grazie a papà e nonno"
- 12:05 Corsera - Bonny ed Esposito le armi in più dell'Inter. Torna Acerbi, Zielinski in vantaggio su Sucic
- 11:56 Inter Women chiamata alla reazione con la Lazio. Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Piovani
- 11:50 Obi, 11 anni fa il gol al Milan: "Un'emozione immensa. Chivu è stato all'Inter, conosce l'importanza del derby"
- 11:35 La Repubblica - Chivu sfida Allegri: l'esordiente contro il veterano. Carlos Augusto si prende la fascia destra
- 11:20 TS - Modric porta il Pallone d'Oro al derby: da Ronaldo il Fenomeno a Baggio e Kakà, tutti i precedenti
- 11:05 Mazzola incorona Lautaro: "Rappresenta l'interismo, merita di entrare nella storia. Chivu? Ero sicuro che..."
- 10:51 TS - Vanoni e l'amicizia inaspettata con Bonny. Oggi l'Inter ha previsto un momento di ricordo per la cantante
- 10:37 Badelj: "Sucic? Paragone con Brozovic difficile, ma può diventare tra i top d'Europa. Mai stato vicino all'Inter"
- 10:23 CdS - Inzaghi e non solo, Marotta e le idee nelle difficoltà: aveva scelto Fabregas, poi ha saputo puntare su Chivu
- 10:20 Barella: "Prenderei tante cose da molti compagni. Chivu ci ha capiti, di lui mi sono piaciuti subito empatia e umanità"
- 10:09 GdS - Inter-Milan, partita planetaria: 18 nazioni coinvolte e 18 giocatori già qualificati al prossimo Mondiale
- 09:55 Oggi l'Under 23 di scena a Trento: come vederla gratis in streaming
- 09:40 Savicevic: "Sarà un bel derby, parla la classifica. Curioso di vedere Modric e Sucic"
- 09:25 CdS - Inter, tre ballottaggi per la sfida contro il Milan. Dumfries e Darmian saltano anche l'Atletico Madrid?
- 09:11 Qui Milan - Bartesaghi in vantaggio su Estupinan, in attacco Pulisic e Leao. Allegri a San Siro con due assenti
- 08:57 Materazzi: "Chivu sereno anche da calciatore, quello nervoso ai derby ero io. Bisseck centrale del futuro. Akanji? Sono d'accordo con Capello"
- 08:43 GdS - Le casse dell'Inter sorridono: derby da 8 milioni, sarà record di incasso per la Serie A. Tanti ex in tribuna
- 08:29 GdS - Inter-Milan, due dubbi per Chivu: testa a testa tra Zielinski e Sucic, Acerbi e Bisseck per una maglia in difesa
- 08:15 Preview Inter-Milan - Chivu ritrova la Thu-La. Acerbi dal 1'?
- 00:00 Com'è strano darsi appuntamento al derby di Milano
- 23:45 Tracollo Liverpool, Slot: "Quanto è brutto, ko difficile da misurare"
- 23:30 Napoli, Conte punge: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace, continuiamo a lavorare"
- 23:15 Calaiò: "Momento delicato a Napoli, Conte dovrà fare un gran lavoro mentale e tattico"
- 23:00 Liverpool irriconoscibile, Van Dijk ci mette la faccia: "Momento molto difficile, bisogna prendersi le responsabilità"
- 22:47 Conte è tornato e anche il Napoli, 3-1 all'Atalanta e balzo al primo posto
- 22:45 Inter e Milan, stop ai biglietti gratis per i politici. Il consigliere Giungi: "Scelta comprensibile, nessuna istanza"
- 22:30 Trento, Tabbiani: "Inter U23 squadra forte, il nostro obiettivo nel breve termine è superarli"
- 22:16 La Premier League cambia regole finanziarie: nuove restrizioni sui parametri introdotti, ma niente Salary cap
- 22:01 Giana Erminio, Berretta: "Inter U23 punta a vincere, le seconde squadre aiutano tanto i giovani"
- 21:47 I cross possono essere un'arma del derby. Dimarco re in A: tre interisti nella top ten. E Modric...
- 21:32 De Chirico: "Derby, a Milano rivalità sana a differenza di altre stracittadine. Sulle coreografie dico che..."
- 21:18 M. Orlando inquadra il derby: "Il Milan sa affrontare le big con la testa giusta. E con Rabiot..."
- 21:03 Lautaro, nel derby può arrivare la 350esima presenza con la maglia dell'Inter
- 20:50 Napoli, Manna: "Troppa enfasi su Conte, tante cose sono state strumentalizzate"
- 20:36 Sky - Inter-Milan, doppio ballottaggio per Chivu: le ultime. Allegri con la coppia Leao-Pulisic. Le probabili formazioni
- 20:21 Jovetic a FcIN: "Nel derby mi aspetto tanti gol. L'Inter ha 4 attaccanti top, il mio preferito è Thuram"
- 20:07 La Juve non decolla, Kostic non basta: Spalletti fermato dalla Fiorentina e da un golazo di Mandragora
- 19:53 Sommer: "Per il derby non servono motivazioni, l'Inter è pronta. Come difenderemo? Non posso dirlo. Su Maignan e gli scontri diretti..."
- 19:39 Guehi via dal Crystal Palace? L'Inter segue con interesse e Glasner ammette: "Fino al 10 gennaio non pensa alla cessione"
- 19:25 "Onore e passione": il tributo dei tifosi dell'Al-Hilal a Simone Inzaghi diventa virale sui social
- 19:10 Bruno Conti: "Scudetto, non escludo sorprese oltre a Inter e Napoli. Mi divertono Como e Bologna"
- 18:57 Bologna primo in classifica, Dominguez: "Cosa significa? Che siamo una squadra fortissima"
- 18:43 Liverpool, un tonfo dietro l'altro: momentaccio per i Reds, che crollano contro il Nottingham (0-3 ad Anfield)
- 18:27 Adeyemi illude, il Borussia Dortmund fermato dallo scatenato Undav. Con lo Stoccarda partita folle: finisce 3-3
- 18:13 Bologna, Italiano: "Scudetto? Ora non si possono fare calcoli, ci godiamo il momento"
- 17:59 Cottarelli: "Ho ancora speranze per il progetto Interspac, per la spending review non lo so"
- 17:45 Lo chef interista Oldani: "Il mio derby preferito? Quello del gol di Icardi al 92'. Barella è un vero gourmet"
- 17:30 Hamann netto su Adeyemi: "Ha un grande potenziale, ma ora ha 23 anni: a un certo punto deve crescere"
- 17:16 Dimarco vs Saelemaekers, duello tutto offensivo. E il belga ha una statistica importante
- 17:02 Quanto corre il Bologna: tris esterno, Udinese ko e vetta condivisa. Pari con sei gol tra Cagliari e Genoa
- 16:48 Gasperini: "In carriera ho allenato giocatori come Milito, ma con l'Atalanta abbiamo fatto 98 gol senza attaccanti"
- 16:33 Verona, Zanetti: "Giovane sottotono per via delle voci di mercato? Problema che io non vedo"
- 16:19 Accordo Inter-Red Bull, il CRO Ricci: "Nuova energia per raggiungere nuovi traguardi"
- 16:04 L'Inter mette le ali: accordo triennale, i nerazzurri unico club di Serie A affiancato da Red Bull
- 15:50 Pinamonti e l'amico Icardi: "Mi aiutava in tutto, una volta mi fece anche la spesa. Un ragazzo straordinario"
- 15:36 La storia nerazzurra nei derby: Zanetti il più presente, Meazza il più prolifico. Capitan Lautaro insegue il doppio record
- 15:22 F. Galli: "Il Milan arriva bene al derby ma con l'Inter sarà dura. Ai nerazzurri ruberei Darmian per un motivo"
- 15:08 Salerno, partiti i lavori per il nuovo Arechi. E De Luca pizzica: "Altri progettano, noi siamo davanti a tutti"
- 14:54 Conto aperto con il Milan, Lautaro a caccia della doppia cifra nei derby. E nel mirino c'è Icardi
- 14:40 Capello: "Derby una cosa diversa, è passione e voglia di fare qualcosa di più. A San Siro poi..."
- 14:30 Chivu: "Derby, il mondo ci guarda. Voglio gente che si diverta e si responsabilizzi". Poi su Lautaro...
- 14:25 L'analisi di Zenga: "Chivu è riuscito a dare continuità all'Inter, Allegri mi piace tantissimo"
- 14:12 Collovati: "Derby, vedo equilibrio totale. Allegri spera che la gara diventi come contro la Roma"
- 13:58 Balbo ricorda: "Dovevo andare all'Inter, poi per un autografo è saltato tutto e mi ha preso la Roma"
- 13:43 Ganz: "Mai dimenticherò i tre mesi con Ronaldo. Poi però l'Inter mi mandò via, anche se sarei rimasto"
- 13:30 GdS - Palladino rilancia Lookman con l'Atalanta. Galatasaray, ma non solo: sul nigeriano anche il Besiktas