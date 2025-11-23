È Lina Magull la protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter-Milan. Nel corso dell'intervista, la centrocampista tedesca sottolinea l'importanza del collettivo all'interno del gruppo di Gianpiero Piovani: "Lo spirito di squadra è importantissimo. Ci sosteniamo a vicenda e c’è molta empatia tra di noi. Se una ha una giornata no, ci sono almeno 10 compagne che vanno a darle conforto: si percepisce il senso di “famiglia’’. Quale qualità prenderei da una mia compagna? Direi la velocità da Haley Bugeja o Anna Maria Serturini".

Magull spiega poi qual è il suo profilo di calciatrice: "Credo che uno dei miei punti di forza sia avere il giusto mix tra il saper eseguire le indicazioni e la creatività in campo. Grazie all’esperienza che ho maturato sono cresciuta nel capire i momenti di gioco quindi mi piace mantenere il mio spirito libero, ma allo stesso tempo so che ho un compito preciso da svolgere e che l’obiettivo finale rimane sempre quello di aiutare la squadra a vincere".