Logico il dispiacere del tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani dopo che le sue ragazze hanno visto sfumare l'obiettivo quarti di finale di Women's Europa Cup dopo il pareggio contro le svedesi dell'Hacken. Questo il suo commento in conferenza stampa riportato da Inter.it: "Mi dispiace tanto per le ragazze, dopo una prestazione del genere si meritavano il passaggio del turno. Nei 180' meritavamo più noi che loro, la realtà è questa anche se abbiamo affrontato una grande squadra con tutte le effettive a disposizione, mentre noi abbiamo tantissime defezioni. Nonostante questo, anche con giocatrici fuori ruolo abbiamo dato il massimo e dimostrato che questa squadra può stare in Europa. Purtroppo usciamo e ci dispiace, perché viviamo dei momenti particolari, ma dobbiamo andare avanti. Questa deve essere una base per spingere verso l'alto. Siamo in difficoltà di risultati e numeri, ma non di prestazioni: ci mancano giocatrici che per noi sono molto importanti. Dopo questa prestazione però un allenatore si fa delle domande: dobbiamo lavorare sereni e aspettare le ragazze che ci mancano, al momento siamo ridotte all'osso".
Prosegue il mister: "Le ragazze devono essere brave a superare questo periodo: dobbiamo crederci e perseverare, lavorando su quello che abbiamo costruito in passato per invertire la rotta. Non è facile, ma dobbiamo mettere tutte le nostre forze. Penso che per le ragazze l'esperienza europea sia stata bellissima, abbiamo visto città e stadi importanti, dove il calcio è avanti anni luce rispetto a noi. Dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più e diventare più competitive anche in Europa: ci proveremo anche quest'anno, vogliamo concludere ancora una volta nelle prime tre. Ripartiamo con questo spirito e con la voglia di ottenere risultati: è mancata solo la vittoria, domenica dovremo portare in campo quanto fatto stasera. L'obiettivo ora è quello di recuperare giocatrici dopo la sosta, il nostro campionato inizierà davvero nella partita contro il Genoa, anche se già domenica a Roma contro la Lazio lotteremo per ottenere qualcosa di buono.”
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
