Dopo il ko con il Napoli, l'Inter torna alla vittoria contro la Lazio di Gianluca Grassadonia, vittoria arrivata grazie alla doppietta di Tessa Wullaert che permette alle nerazzurre di raggiungere proprio le biancocelesti in classifica. A fine partita l'allenatore dell'Inter Women, Gianpiero Piovani ha commentato il risultato ai canali ufficiali del club: "Devo fare i complimenti alle ragazze che hanno sempre dimostrato un grande carattere nonostante il mancato passaggio del turno e dei risultati non sono arrivati ma le prestazioni ci sono sempre state" ha premesso.

"Oggi è arrivata questa bella vittoria che ci permette di guadagnare punti in classifica anche se in questo momento non dobbiamo guadarla e di continuare il nostro percorso - ha continuato -. Viste le prestazioni ci mancava solo il risultato e oggi è arrivato: questa vittoria ci serve a dare morale prima della sosta. Le ragazze nonostante le tante assenze hanno dato il massimo: è una bellissima vittoria che dedichiamo alla società e ai tifosi e a queste ragazze che hanno buttato il cuore oltre all’ostacolo. Le occasioni ci sono state anche nelle ultime partite, mancava la stoccata vincente che è arrivata grazie a Wullaert che, come le altre ragazze, sta dando tanto e questo è un giusto premio per loro" ha concluso.