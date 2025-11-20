Si chiuderà con la tournée negli Stati Uniti il 2025 dell'Italia di Andrea Soncin, pronta a volare in Florida per disputare due amichevoli con la Nazionale di casa, in programma rispettivamente il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Sono 28 le calciatrici convocate per le sfide con la selezione più titolata al mondo, lista dove figura una sola rappresentante dell'Inter Women, ovvero Beatrice Merlo.
Ecco l'elenco:
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);
Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
