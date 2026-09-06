La sfida di San Siro tra Inter e Napoli è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali, con Sozza non sempre all’altezza secondo la moviola del Corriere dello Sport. Il direttore di gara, bocciato con un 5 in pagella, è finito sotto osservazione per alcune decisioni controverse, in una partita ricca di situazioni al limite.

Il primo episodio arriva sulla traversa colpita da Dimarco: Rrahmani e Pio Esposito avventano sul pallone e dalle immagini da dietro la porta emerge qualche sospetto sul movimento del braccio sinistro del giocatore del Napoli. Resta però il dubbio che il pallone abbia colpito più la spalla che l’avambraccio.

Il caso Lobotka

L’episodio più discusso riguarda il possibile fallo di mano di Lobotka. Il centrocampista del Napoli ha il braccio destro largo e l’Inter chiede il calcio di rigore, ma Sozza lascia proseguire. Il VAR effettua un silent check senza richiamare l’arbitro al monitor.

Le immagini non chiariscono definitivamente l’episodio: in alcune sembra non esserci alcun tocco, mentre un’altra lascia qualche dubbio. Un elemento considerato decisivo è il fatto che il pallone non sembri cambiare rotazione. Se fosse stato accertato il tocco con il braccio, però, il rigore sarebbe stato netto.

Nella ripresa non viene invece considerato falloso l’intervento di Alisson Santos su Zielinski. Il giocatore dell’Inter tocca prima il pallone controllato dal polacco e il contatto successivo viene giudicato una normale conseguenza dell’azione. Corretta la decisione di non concedere il penalty.

Lautaro rischia il secondo giallo

Tra gli episodi più delicati c’è anche quello che coinvolge Lautaro Martinez, già ammonito. L’argentino interviene con il sinistro largo su Rafa Marin: secondo la moviola si tratta di un fallo da secondo cartellino giallo. Sozza, però, non fischia nemmeno la punizione, risparmiando così l’espulsione al capitano nerazzurro.

Regolare il gol del 2-2

Nessun dubbio, invece, sulla rete del 2-2 di Thuram. Rrahmani resta a terra dopo il colpo di testa, ma non c’è contatto irregolare con Lautaro. Il gol dell’Inter è quindi giudicato regolare.