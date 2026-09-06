La vittoria in rimonta contro il Napoli ha evidenziato ancora una volta l'importanza di alcuni giocatori presenti nella rosa di Cristian Chivu. Dimarco e Carlos Augusto sono stati fondamentali confenzionando gli assist per i primi due gol di Lautaro e Thuram.

E il nuovo direttore sportivo Dario Baccin è chiamato subito a lavorare ai due rinnovi di contratto. Come riportato dal Corriere dello Sport, in cima alla lista c’è proprio Dimarco che attende una chiamata del club per discutere il prolungamento del contratto, attualmente legato a una scadenza di fatto fissata al 2028. Il presidente Beppe Marotta ha confermato la volontà di confrontarsi con gli agenti nel pre partita di Inter-Napoli.

Il futuro di Carlos Augusto

Tra i dossier da affrontare nelle prossime settimane c’è anche quello di Carlos Augusto. I primi dialoghi sono già iniziati, ma manca ancora un accordo definitivo. Il brasiliano, tornato in campo contro il Napoli dopo due panchine consecutive, continua a godere della piena fiducia di Chivu.