Parlando nel corso del media day della Lazio, il tecnico Gennaro Gattuso è tornato sull'arrivo di Davide Frattesi e sul ruolo giocato nel convincere il giocatore a lasciare l'Inter per tornare in biancoceleste. Negando però particolari meriti: “Io non ho convinto nessuno. Frattesi se è venuto alla Lazio lo ha fatto perché l’ha voluto lui e la società ha fatto di tutto per portarlo. Io posso dire tante cose, posso parlare. Con lui ho un bellissimo rapporto, ho avuto la possibilità di allenarlo in Nazionale ed è nata una bellissima squadra. Ogni volta che c’era il raduno parlavo spesso con lui e della sua situazione all'Inter. I ringraziamenti vanno fatti a lui e al club che ha fatto di tutto per riportarlo a casa sua”.