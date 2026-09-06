Archiviata la spettacolare rimonta contro il Napoli, l’Inter deve già voltare pagina. Nel mirino c’è il Real Madrid di Mourinho, avversario della sfida di martedì sera al Bernabeu, in una partita che metterà subito alla prova le ambizioni europee della squadra di Cristian Chivu.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo punto interrogativo riguarda Federico Dimarco, uscito dal campo per un problema al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. "Abbiamo due giorni per valutarlo e vedremo", ha spiegato Chivu, lasciando aperta ogni possibilità.

Rosa profonda

Il tecnico nerazzurro avrà comunque diverse alternative a disposizione. La rosa offre soluzioni in ogni reparto e permette di modificare il piano tattico in base alle caratteristiche dell’avversario e all’andamento della partita, come dimostrato proprio contro il Napoli.

La sfida per Chivu sarà quindi quella di gestire al meglio le tante risorse a disposizione, mantenendo tutti coinvolti e scegliendo di volta in volta gli uomini più adatti. Tra i giocatori pronti a ritagliarsi spazio al Bernabeu c’è anche Curtis Jones, protagonista di un buon impatto contro il Napoli e reduce dalla prima vittoria casalinga con la maglia nerazzurra.