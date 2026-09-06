Una rimonta da “pazza Inter”. Sotto 2-0 a inizio ripresa, la squadra di Chivu contro il Napoli ha reagito con carattere e qualità, ribaltando tutto in appena 35 minuti e trovando il definitivo 3-2 al 91’ con Lautaro Martinez.

Il capitano è tornato protagonista nel momento più importante, firmando una doppietta e ritrovando fiducia alla vigilia della trasferta di Madrid. Insieme a lui, decisivo anche Thuram, autore del 2-2.

Una vittoria che vale doppio

Come riportato dal Corriere dello Sport, la rimonta racconta soprattutto l’atteggiamento della squadra. Chivu ha cambiato assetto e inserito Thuram, Bonny, Carlos Augusto, Calhanoglu e Curtis Jones, dando nuova energia a un gruppo che non ha mai smesso di credere nella vittoria. L’Inter ha continuato ad attaccare, accettando anche il rischio di scoprirsi pur di cercare il sorpasso.

I numeri confermano la superiorità nerazzurra: 29 tiri a 16, 62,7% di possesso, tre legni, 38 cross e il 61,7% dei duelli vinti. Una prestazione che, oltre alla terza vittoria consecutiva, è un chiaro messaggi a tutte le rivali in chiave scudetto. Chivu incassa anche il primo successo contro Allegri e soprattutto ritrova una squadra capace di reagire alle difficoltà con personalità. La pazza Inter è tornata, e i numeri iniziano ad avere il peso di una squadra da bis tricolore.