"Il calcio italiano? Ce la metteremo tutta e son convinto che, non subito perché guai a pensare che ci sia la bacchetta magica, ma il lavoro premia". Lo ha detto il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, intervenuto qualche giorno fa a margine del Gran Galà del Calcio AIC. Quando gli viene chiesto cosa si aspetta da questa stagione di Serie A, Buonfiglio risponde con una critica: "Mi sarei aspettato che avessero speso meglio i soldi della campagna acquisti. Vorrei capire quanti soldi rimangono in Italia e quanti all'estero, e quanti soldi sono stati spesi per talenti italiani che possono vestire la maglia della Nazionale".