A 60 anni di distanza dall'ultima volta firmata da Giorgio Scarfiotti, un pilota italiano trionfa nel Gran Premio d'Italia a Monza: è Kimi Antonelli, che partito dalla 19esima posizione in griglia ha completato una rimonta stupenda tagliando il traguardo per primo davanti al compagno di scuderia in Mercedes George Russell e a Max Verstappen. Una risalita eccezionale che gli vale anche i complimenti dell'Inter sul proprio profilo X

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 18:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.