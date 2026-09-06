A 60 anni di distanza dall'ultima volta firmata da Giorgio Scarfiotti, un pilota italiano trionfa nel Gran Premio d'Italia a Monza: è Kimi Antonelli, che partito dalla 19esima posizione in griglia ha completato una rimonta stupenda tagliando il traguardo per primo davanti al compagno di scuderia in Mercedes George Russell e a Max Verstappen. Una risalita eccezionale che gli vale anche i complimenti dell'Inter sul proprio profilo X

CHE FENOMENO ANTONELLI



Complimenti a Kimi che vince il GP di Monza dopo una rimonta storica ‍🟀🇮🇹 — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 6, 2026