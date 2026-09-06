Lieve distorsione al ginocchio per Federico Dimarco: questo l'infortunio riscontrato dal giocatore nerazzurro durante Inter-Napoli secondo quanto riporta Sky Sport. Un problema di poco conto, soprattutto considerando la delicatezza della zona del corpo interessata.

Domani Cristian Chivu dovrà decidere se portarlo o meno con la squadra a Madrid per la supersfida contro il Real di José Mourinho. Il giocatore ieri ha dimostrato grande disponibilità, ma è chiaro che in casa Inter non si vogliono correre rischi in questa fase di stagione. Anche se dovesse viaggiare con la squadra, difficilmente Dimarco verrebbe impiegato dal primo minuto.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 12:35
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.