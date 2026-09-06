Ancora una volta Lautaro Martinez ha scelto la balaustra di San Siro per festeggiare un gol speciale. Il capitano dell’Inter ha completato la clamorosa rimonta contro il Napoli, firmando il 3-2 al 91’ e trascinando i nerazzurri alla vittoria in uno scontro diretto fondamentale per lo scudetto.

Eppure, nel primo tempo, come riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro ha faticato a trovare spazi contro la difesa partenopea. Dopo il doppio vantaggio del Napoli, però, il Toro ha cambiato volto: prima la zampata sull’assist di Dimarco per riaprire la gara, poi il guizzo nel finale per spedire il pallone in rete e far esplodere San Siro.

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La doppietta ha permesso all’argentino di sbloccarsi definitivamente, raggiungendo quota 134 gol in Serie A e superando Nyers al terzo posto tra i migliori marcatori nerazzurri nel massimo campionato. Ora Lautaro guarda avanti: l’obiettivo è continuare ad alzare il livello, partita dopo partita. La stagione è ancora lunga, ma il Toro è tornato a ruggire.