Nelle pagelle di Inter-Napoli di Tuttosport il protagonista assoluto è ancora una volta Lautaro Martinez, autore di una doppietta decisiva e premiato con un 8. Il capitano nerazzurro trascina la squadra al 3-2 e raggiunge quota 134 gol in Serie A, superando Nyers e salendo al terzo posto tra i migliori marcatori nerazzurri di sempre nel campionato italiano.

Ottima anche la prova di Bisseck, 7, protagonista di giocate di grande qualità e soprattutto di uno straordinario salvataggio su Hojlund. Il difensore tedesco partecipa inoltre all’azione che porta al gol decisivo. Stesso voto per Dimarco, autore di una prestazione ricca di giocate di classe, dalla traversa su punizione all’assist per il primo gol di Lautaro. L’esterno, però, è uscito per un problema al ginocchio sinistro e resta in dubbio per Madrid.

Akanji e Bastoni prendono 6,5. Il primo soffre la fisicità di Hojlund ma si riscatta con l’assist che porta al 3-2, il secondo gestisce con lucidità una partita molto intensa. Diouf è da 6,5: parte forte, sfiora subito il gol e si adatta bene al ruolo, anche se nella ripresa perde un po’ di ordine.

A centrocampo Barella è da 6: corre e lotta, ma pesa l’errore in palleggio che favorisce il vantaggio del Napoli. Zielinski prende 6, mentre Calhanoglu, entrato nella ripresa, merita 6,5 per la qualità aggiunta alla manovra. Tra i rimandati c’è Sucic, 5,5, troppo elegante e poco concreto, tanto da essere sostituito all’intervallo. Jones è da 6: il talento è evidente, ma deve ancora inserirsi completamente nei meccanismi della squadra.

Esposito, 6, lavora per mettere in difficoltà la difesa del Napoli, senza però riuscire a trovare il gol. Thuram prende 6: il voto tiene conto del gol del 2-2, ma anche delle due grandi occasioni sprecate, tra cui il colpo di testa sul palo. Dalla panchina, Carlos Augusto è da 6,5: il suo ingresso è prezioso e soprattutto il suo cross perfetto permette a Thuram di firmare il pareggio. Bonny, 6, contribuisce invece all’assalto finale.

Per Chivu un 7. Il tecnico legge bene la fase decisiva della partita, cambia sistema e passa al 4-3-3 con l’inserimento di Bonny, dando maggiore spinta offensiva alla squadra. Una scelta che alimenta la rimonta e permette all’Inter di conquistare tre punti pesantissimi.