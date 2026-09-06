Negli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo ha commentato il successo dell’Inter sul Napoli, indicando i nerazzurri come la formazione più completa in questo momento. "L'Inter è chiaramente sopra tutti perché ha giocatori di qualità più degli altri e un'identità chiara", ha spiegato l'ex centrocampista del Milan.

Roma e Como le più pronte alle spalle dell’Inter

Secondo Montolivo, dietro alla squadra di Cristian Chivu ci sono soprattutto Roma e Como, già in grado di esprimere un calcio riconoscibile e competitivo. "Ci sono già due squadre pronte per competere oggi: Roma e Como. Napoli, Milan e Juve invece sono ancora in costruzione e non hanno un'identità forte". Per l’ex rossonero, queste ultime hanno comunque mezzi e allenatori per crescere, ma servirà tempo per trovare continuità e automatismi.

Napoli, il rimpianto dopo il 2-0

Montolivo si è poi soffermato sulla gara di San Siro, sottolineando come il Napoli abbia avuto il match in mano per lunghi tratti. "Potevano vincere entrambi, ma il Napoli aveva in mano la partita. Il vero rammarico è aver preso gol appena tre minuti dopo il 2-0, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto gestire e impedire all'Inter di rientrare". Infine, una riflessione su Kevin De Bruyne: "Per me resta il grande equivoco di questa squadra. Da mezzala fatica, sull'esterno non può giocare e con questo modulo non è semplice trovargli una collocazione".