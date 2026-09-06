Sfida ufficialmente lanciata. A pochi giorni dalla sfida inaugurale di Champions League tra Real Madrid e Inter, la stella dei madrileni Kylian Mbappè ha commentato un recente post sul profilo Instagram del connazionale Marcus Thuram che recita "Lourd!!!!! À Mardi " (in italiano: "Potente! A martedì"). Gli animi si "scaldano" a pochi giorni da una sfida da non perdere. 

Sezione: Focus / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 19:48
Autore: Carlo Gamba
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