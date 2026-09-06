Dopo aver segnato il gol della vittoria nella rimonta della Roma ai danni dell'Atalanta, che ha permesso ai capitolini di restare a contatto con l'Inter a quota nove, Matias Soulé, intervistato da Sky Sport, ha elogiato le virtù del gruppo giallorosso: "Credo che questa squadra sia molto unita, quindi chi parte dall’inizio e chi è in panchina dà tutto ed è sempre disponibile. È stata una partita che abbiamo, penso, dominato non solo nel secondo tempo, ma anche nel primo. Alla fine sono arrivati due gol che credo abbiamo meritato".

Possiamo dire che in questo momento la Roma è l’anti-Inter?

"No, no, non lo so. Siamo alla terza giornata, quindi è troppo presto per parlare. Ovviamente noi l’anno scorso, giocando così, ci siamo meritati la Champions e anche quest’anno vogliamo qualcosa in più. Come è successo oggi, lottiamo per non morire mai e andare fino alla fine. Siamo contenti per questi tre punti, che erano fondamentali".