Ruud Gullit, ex attaccante della Nazionale olandese nonché ex Milan, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport analizza così le chance di fare bene in Europa per l'Inter:

"Le delusioni capitano, però Lautaro e compagni sanno come si arriva in fondo. In generale, Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint-Germain e Real Madrid restano un passo avanti. Il ritorno di Mourinho in Spagna e in un top club mi intriga, spero possa fare bene. E vi dirò: occhio pure al Manchester City, anche se quest'anno non parte in primissima linea".