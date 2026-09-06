Dopo la vittoria della Roma contro l’Atalanta, Nahuel Molina ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul suo inserimento nel gruppo e sull’ambiente trovato nella Capitale. "Penso che dal giorno in cui sono arrivato ho trovato una squadra con voglia di lavorare e crescere", ha spiegato il terzino argentino.

"Gasperini ha le idee chiare"

A Molina è stato chiesto anche un confronto tra Gian Piero Gasperini e Diego Simeone, suo ex allenatore all’Atletico Madrid. "Tutti i mister hanno cose diverse, è difficile parlare di uno o dell'altro. Hanno le idee chiare. Sono contento con Gasperini e mi ha fatto sentire felice di essere qui". Il difensore ha poi elogiato anche il contesto: "Ho trovato una Roma bellissima e un Olimpico sempre pieno".

"Tanti argentini rendono tutto più facile"

Molina ha raccontato anche il clima nello spogliatoio: "Circola tantissimo mate. È bellissimo avere tanti argentini. In ogni squadra in cui sono andato ce ne sono stati tanti: all'Udinese, all'Atletico Madrid e ora qui. Trovi degli amici ed è tutto più facile". Infine, nessuna etichetta da anti-Inter: "No, abbiamo prima la Champions. Dobbiamo continuare questo cammino dopo aver vinto una partita così difficile".