L’Inter si prende una vittoria in rimonta contro il Napoli e nelle pagelle del Corriere dello Sport vengono premiati soprattutto Lautaro Martinez e Cristian Chivu. Il capitano nerazzurro riceve un 8: dopo un primo tempo sottotono, diventa l’anima della rimonta, firmando una doppietta e dando la scossa alla squadra anche sul piano caratteriale.

Chivu merita 7,5. Il tecnico rischia e osa, ma viene premiato dalla straordinaria reazione della squadra e da cambi rivelatisi decisivi. Bene anche Bisseck e Dimarco, entrambi da 7: il difensore si distingue per sicurezza e capacità di chiudere gli spazi, mentre l’esterno colpisce una traversa su punizione e confeziona l’assist per Lautaro.

Tra i promossi anche J. Martinez (7), sicuro tra i pali, e Diouf (6,5), molto coinvolto nella manovra offensiva. Akanji e Bastoni prendono 6, nonostante qualche difficoltà in fase difensiva.

A centrocampo Barella è da 5,5: pesa l’errore che porta al primo gol del Napoli, oltre a qualche nervosismo di troppo. Zielinski prende 6, mentre Calhanoglu e Jones, entrambi da 6,5, danno maggiore qualità e intensità dopo il loro ingresso.

Il voto più basso è quello di Sucic, 5: partecipa al possesso, ma con poche idee e soprattutto con un ritmo troppo basso. Pio Esposito (5,5) fatica invece a conservare il pallone, stretto nella marcatura dei difensori azzurri.

Ottima la prova di Thuram, 7, che con il suo ingresso dà profondità all’attacco e trova il primo gol stagionale, mentre Carlos Augusto (6,5) si fa trovare pronto e contribuisce alla rimonta con l’assist per il francese.