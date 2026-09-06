Mandata agli archivi la partita epica col Napoli, per un gruppo di giocatori dell'Inter è tempo di godersi dal vivo il Gran Premio d'Italia a Monza. Nel paddock dello storico autodromo sono stati avvistati alcuni giocatori nerazzurri, su tutti Yann Bisseck e Hakan Calhanoglu che si sono concessi una foto davanti alla griglia di partenza e Lautaro Martinez accompagnato dalla moglie Agustina Gandolfo.