Mandata agli archivi la partita epica col Napoli, per un gruppo di giocatori dell'Inter è tempo di godersi dal vivo il Gran Premio d'Italia a Monza. Nel paddock dello storico autodromo sono stati avvistati alcuni giocatori nerazzurri, su tutti Yann Bisseck e Hakan Calhanoglu che si sono concessi una foto davanti alla griglia di partenza e Lautaro Martinez accompagnato dalla moglie Agustina Gandolfo. 

Sezione: News / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 14:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.