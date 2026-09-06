Dopo la grande vittoria contro il Napoli, una delle pochissime note stonate in casa Inter è il problemino fisico accusato da Federico Dimarco. L'MVP della Serie A 2025/2026 ha infatti lasciato il campo intorno al 60' per un dolore al ginocchio.

Secondo quanto riporta questa mattina Sky Sport, non ci sono ancora diagnosi ufficiali per quanto riguarda le condizioni del giocatore. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave, ma la presenza a Madrid per la sfida contro il Real è seriamente in dubbio. L'Inter non vuole correre alcun rischio. Le valutazioni proseguiranno tra oggi e domani, ma, visto anche il momento della stagione, sono poche le chance di vederlo in campo al Bernabeu.