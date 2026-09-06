Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Lecce ha parlato anche di uno degli ultimi arrivati in casa rossoblu, vale a dire il centrocampista Yanis Massolin prelevato dall'Inter: "Massolin non ha fatto nemmeno una partita nel precampionato, ha bisogno di entrare in condizione, è grosso e ha bisogno di aumentare i carichi e deve velocizzare il processo di crescita e va aspettato. Lo dobbiamo aspettare, ha una qualità importante nei piedi, dal centrocampo in su è la sua zona, può fare anche la mezzala. Sono fiducioso, lo abbiamo voluto e sono sicuro che ci darà delle soddisfazioni". 

Sezione: News / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 17:40 / Fonte: Centotrentuno.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.