Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Lecce ha parlato anche di uno degli ultimi arrivati in casa rossoblu, vale a dire il centrocampista Yanis Massolin prelevato dall'Inter: "Massolin non ha fatto nemmeno una partita nel precampionato, ha bisogno di entrare in condizione, è grosso e ha bisogno di aumentare i carichi e deve velocizzare il processo di crescita e va aspettato. Lo dobbiamo aspettare, ha una qualità importante nei piedi, dal centrocampo in su è la sua zona, può fare anche la mezzala. Sono fiducioso, lo abbiamo voluto e sono sicuro che ci darà delle soddisfazioni".