L'Inter va sotto, reagisce e ribalta il Napoli a San Siro: vittoria per 3-2, con la doppietta di Lautaro e il gol di Thuram. Sul Corriere della Sera, prima ancora di parlare degli spunti offerti dalla gara, si evidenza come la gara di ieri sia stata "spot culturale" per il calcio italiano. "Il nuovo metro arbitrale preteso dalla gestione Orsato costringe le squadre che si sono spartite gli ultimi quattro scudetti a giocare un calcio più intenso e sfacciato, simile a quello che si gioca in Champions", si legge sulle pagine sportive del quotidiano.

Tre punti ma non solo per l'Inter

Guardando invece all'Inter, c'è una fase difensiva definita "un po' troppo spericolata", ma anche il plauso a una squadra sempre all'attacco, anche grazie a dei cambi che fanno la differenza. A far esplodere San Siro in festa è la ThuLa, Thuram-Lautaro, a segno entrambi per la prima volta in stagione. E oltre ai tre punti, secondo il Corriere della Sera, c'è un altro risultato positivo in vista: "Il premio, oltre ai tre punti e alla vetta, è una botta di adrenalina e di autostima che tornerà utile anche martedì. Al cospetto di Mourinho".