Prima da titolare in Serie B, con la maglia della Carrarese, per Luka Topalovic. Il giovane sloveno, reduce da una buona stagione con l'Inter U23 e in prestito con gli apuani, ha giocato 60 minuti in Carrarese-Empoli, partita vinta poi dagli ospiti per 0-1 grazie al gol di Popov.

La prestazione di Topalovic

Sessanta minuti, venticinque passagi, due lanci: Topalovic ha cercato di prendere in mano il centrocampo dei suoi. Non solo in regia, ma anche con qualche conduzione interessante e un discreto contributo difensivo. E infatti, il giornale locale La Voce Apuana lo promuove a pieni voti: "Mette in mostra una grande qualità in mezzo al campo ed è il più pericoloso dei suoi nel primo tempo, deliziando con un paio di bei numeri a centrocampo", per lui arriva dunque il 6.5.

Nel post-partita, mister Cioffi ha commentato così la prestazione di Topalovic: "Sapevamo che era un buon profilo". L'ex Udinese ha però cambiato subito discorso, visibilmente nervoso per l'esito della gara.