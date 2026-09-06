Anche Tuttosport regala una bocciatura a Simone Sozza, arbitro della sfida tra Inter e Napoli. Per lui un 5,5 in pagella, soprattutto per la gestione dell’episodio più controverso della partita. "Non fischia un rigore all’Inter per un mani di Lobotka colpevolmente ignorato pure dal Var", si legge.
Sozza viene punito per aver applicato in maniera particolarmente rigorosa la cosiddetta “dottrina Orsato”, lasciando correre diversi contatti e cercando di garantire continuità al gioco. Una linea arbitrale che, nel complesso, non convince del tutto e finisce per alimentare qualche protesta da parte nerazzurra.
A pesare maggiormente sul giudizio è però il possibile fallo di mano di Lobotka. Nonostante le proteste dei giocatori dell'Inter, Sozza lascia proseguire. Anche il VAR, dopo il silent check, non ritiene di dover richiamare l’arbitro al monitor.
È proprio questa scelta a lasciare le maggiori perplessità: secondo Tuttosport, l’episodio avrebbe meritato maggiore attenzione e il mancato intervento della sala VAR rende ancora più discutibile la decisione finale.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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