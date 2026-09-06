Anche Emiliano Viviano, nel corso dell'odierna puntata di Sport Mediaset XXL, è voluto tornare sulle dichiarazioni di Cristian Chivu della vigilia di Inter-Napoli a proposito degli scontri diretti e della corsa Scudetto e del brutto equivoco generatosi, anche a suo modo di dire, per via di un cortocircuito mediatico: "Nemmeno Chivu ha escluso Milan e Juve dalla lotta Scudetto, per me le sue parole sono state riportate male. Quello che voleva dire Chivu è che si parla di scontri diretti per andare ad attaccarlo un po' ma se una squadra arriva quinta non è uno scontro diretto. In realtà è uno scontro diretto, ma come lo è contro Roma e Como. Mi sono piaciute comunque le risposte pacate e coscienziose di Ruben Amorim e Luciano Spalletti".

A proposito di Inter-Napoli, Viviano ha anche commentato l'episodio del mani di Stanislav Lobotka non sanzionato da Simone Sozza: "A me sembra fallo di mano netto, poi dobbiamo vedere se certi rigori sono abbastanza gravi ma è sicuramente fallo di mano. Ma sui falli di mano ho perso la speranza... Comunque il nuovo corso arbitrale è la cosa migliore di questo inizio di campionato. Penso che le rimonte siano frutto di questa scelta, perché facendo giocare molto di più si dà la possibilità a chi perde di rimontare. Prima c'erano tante perdite di tempo".