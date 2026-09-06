Inter promossa: è questo il quadro che emerge dalle pagelle di La Repubblica dopo il 3-2 in rimonta rifilato al Napoli. Ecco tutti i voti dei giocatori interisti, a partire da "Pepo" Martinez.

Quattro insufficienze e diversi buoni voti per l'Inter

Josep Martinez si porta a casa un 6: non ci sono colpe per lui sui due gol. Variegati invece i voti dei difensori: promossi con 6.5 Bisseck e Akanji, il primo solido e mai in affanno, il secondo vispo e decisivo con l'assist per il gol vittoria di Lautaro. Bastoni invece è rimandato, 5.5: " A volte sembra distratto, quasi svagato", sentenzia La Repubblica.

Diouf è sufficiente, "a ritmo rock", Zielinski ci mette tanta qualità e poca continuità, anche per lui un 6. Rimandato un "superficiale" Barella (5.5), che con un controllo sbagliato regala lo 0-1, bocciato Sucic, che prende 5 perché "evapora troppo rapidamente". A sinistra, Dimarco è promosso con un 6.5 nonostante non fosse al meglio.

In attacco il voto più alto: Lautaro prende 7.5: "Due zampate che valgono oro: colpisce la sua fame. Feroce". Si ferma a 7 Thuram, che spacca la partita con un impatto travolgente. Bocciato Pio Esposito dopo due buone partite contro Monza e Cagliari: " Anestetizzato, neanche un guizzo". Dalla panchina sufficienza piena (6.5) per Jones, 6 per Augusto e Calhanoglu. Chivu prende 7: "Vince uno scontro diretto, in rimonta, contro una vecchia volpe come Allegri. Esame di maturità superato a pieni voti".