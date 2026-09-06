Cresce l'attesa per l'esordio dell'Inter in Champions League. Si parte subito con una grandissima sfida, martedì 8 settembre alle ore 21 la squadra nerazzurra affronterà il Real Madrid allo stadio Bernabéu per la prima giornata della fase campionato.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 7 settembre.

Ore 10:30 Allenamento Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid

Ore 11:30 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile

Ore 12:30 Conferenza Stampa ufficiale Real Madrid | Ciudad Real Madrid, Madrid

Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Sezione: News / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 12:03
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.