Il match contro il Napoli ha rappresentato il battesimo nerazzurro di Curtis Jones, protagonista del suo primo tempo completo con la maglia dell’Inter a San Siro. L’inglese non è stato decisivo direttamente nella rimonta ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha mostrato personalità e qualità, entrando subito nel clima di una squadra capace di trasformare una partita complicata in una rimonta spettacolare. E ha capito effettivamente cosa è l'Inter.

"È incredibile far parte di una squadra così, mi sto divertendo molto e i tifosi sono straordinari", ha raccontato il centrocampista, spiegando di voler sfruttare ogni opportunità per dimostrare il proprio valore e l’attaccamento al club.

Jones ha poi elogiato Chivu, indicandolo come uno dei motivi che lo hanno convinto a scegliere l’Inter: "Mi piace il modo in cui gioca la squadra e le piccole cose che trasmette ogni giorno. È una persona incredibile e vede il calcio come lo vedo io", le sue parole nel post partita.