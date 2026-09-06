Nel presentare il big match della domenica sera tra Juventus e Milan durante un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex attaccante bianconero Michele Padovano ha dichiarato a sorpresa come possa essere proprio la compagine torinese la principale rivale dell'Inter in ottica Scudetto. "Il Milan ha preso un buon difensore come Gila e un bomber come Ramos. Ma davanti la coperta è troppo corta". L'ex calciatore ha poi proseguito: "La Juventus ha rivoluzionato la rosa: stasera, potenzialmente, scenderanno in campo sei giocatori nuovi. L’anno scorso mancavano profili esperti e di personalità e credo che in questo senso si sia fatto un grosso passo in avanti. Anzi, voglio sbilanciarmi: per me, ad oggi, i bianconeri hanno tutto per essere i principali rivali dell’Inter in ottica Scudetto".