Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Davide Frattesi torna a parlare della sua decisione di lasciare l'Inter per accasarsi alla Lazio: "Cercavo un progetto che mi vedesse al 100% al suo interno. Parlando con Rino Gattuso che conoscevo già per il trascorso in Nazionale mi sono convinto ancora di più, è una decisione della quale sono convinto al 100%. Non avrò mai sentimenti di rivincita verso l'Inter, perché abbiamo vissuto momenti spaziali e difficilmente ripetibili nel corso della mia carriera anche se non si sa mai. Un po' di rimpianto forse sì, ma non baratterei mai nulla con le emozioni che abbiamo provato insieme ai tifosi".
Sezione: Focus / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 15:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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