Cristian Chivu si è lasciato andare a una festa incontenibile dopo il 3-2 dell’Inter sul Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è corso in campo ad abbracciare i suoi giocatori e ha esultato a lungo, tanto da ricevere un cartellino giallo da Sozza. A nulla è valso il tentativo di scuse. Gli era già capitato contro il Como, ma così mai. Un gesto che racconta quanto fosse importante una rimonta arrivata dopo lo 0-2.

La vittoria permette a Chivu di allontanare anche le critiche sugli scontri diretti, uno dei temi più discussi dopo la sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Decisiva anche la sua reazione tattica all'evoluzione della partita, con il passaggio al 4-3-3 e alcuni cambi che hanno aumentato la spinta offensiva fino al 3-2 di Lautaro.

Chivu e gli arbitri

Nessun commento, invece, sull’episodio del possibile rigore per il tocco di mano di Lobotka. Chivu ha preferito promuovere la nuova gestione arbitrale, caratterizzata da meno interruzioni e maggiore continuità di gioco:

Ora la sua Inter può preparare con entusiasmo l’esordio in Champions League, atteso a Madrid contro il Real Madrid di Mourinho, il suo ex allenatore.