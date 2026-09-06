L’Inter vince una partita folle contro il Napoli e nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport il protagonista assoluto non può che essere Lautaro Martinez, premiato con un 7,5. Il capitano nerazzurro, dopo un primo tempo complicato, cresce nella ripresa e firma il gol decisivo al 91’, completando una rimonta che sembrava impensabile dopo lo 0-2 iniziale. "Molle nel primo tempo, un toro scatenato nel secondo", il giudizio.
Tra i migliori c’è anche Dimarco, 7, decisivo con la giocata che riapre la partita: quando tutto sembrava perduto, crede fino in fondo a un pallone destinato sul fondo e serve Lautaro per l’1-2. Stesso voto per Pepo Martinez e per Bisseck. "Primo tempo strepitoso. Sempre più difficile imprigionarlo in panchina", il commento sul tedesco.
Voto 7 anche per Thuram e Carlos Augusto. Il francese firma il gol del 2-2 e dà maggiore pericolosità all’attacco, mentre l’esterno brasiliano entra nella ripresa e contribuisce alla rimonta con energia e qualità, suo l'assist per il 2-2 di Thuram.
Diouf conquista un 6,5: molto attivo nel primo tempo, impegna Meret e alterna buone giocate a qualche errore. Stesso voto per Curtis Jones, alla prima a San Siro. Da 6 la prestazione di Akanji, Bastoni e Barella, nonostante la palla persa sul gol dell'1-0 del Napoli.
I bocciati
Zielinski rimandato con un 5,5: prende il posto di Calhanoglu in regia, ma non riesce a garantire la stessa qualità e viene sostituito nella ripresa. Esposito, anch’egli da 5,5, non riesce a incidere e fatica a rendersi pericoloso. Soffre la linea Orsato. Il peggiore per la rosea è Sucic, 5,5. Tocca pochi palloni e dovrebbe soprattutto aiutare a superare il muro del Napoli, ma non riesce a trovare gli spazi giusti. I troppi errori tecnici ne limitano il rendimento e Chivu decide di sostituirlo con Curtis Jones.
Nel complesso è una Inter da 7: squadra dominante per possesso e produzione offensiva, ma troppo sprecona e distratta nella prima ora. Poi la reazione, la qualità dei cambi e la personalità dei suoi uomini migliori trasformano una serata che sembrava compromessa in una vittoria dal peso enorme. Voto 7 anche per Chivu. Il tecnico legge bene la partita e con i cambi rimette in piedi la squadra, trovando la reazione necessaria per conquistare una vittoria definita "pazza e meritata»".
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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