Ancora poche ore e poi l’Inter e la Lazio sapranno la sede della prossima Supercoppa Italiana, che disputerà prima di Natale contro la Lazio. Come riporta il Corriere della Sera, sfumata l’ipotesi Baku, resta sul tavolo la pista che porta agli Stati Uniti.

La Lega Calcio Serie A, però, non intende aspettare ancora: entro domani gli USA devono presentare la proposta. Al Gran Galà dell’AIC c’era Paolo Zampolli, rappresentante dell’America, invitato dal presidente Ezio Maria Simonelli. Se non sarà ritenuta congrua, si giocherà a San Siro come da consuetudine.

Sezione: Focus / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 17:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.