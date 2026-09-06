Attraverso i propri profili social, l'Inter ha celebrato capitan Lautaro Martinez, nominato "Man of The Match" alla conclusione della sfida vinta in rimonta contro il Napoli. La doppietta dell'argentino ha infatti permesso ai meneghini di infrangere la maledizione partenopea di portarsi a punteggio pieno in classifica. 

Sezione: News / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 18:40
Autore: Carlo Gamba
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