Lautaro Martinez ha finalmente spezzato il digiuno nel modo più spettacolare possibile. Contro il Napoli, il capitano dell’Inter ha firmato una doppietta, contribuendo in maniera decisiva alla rimonta da 0-2 a 3-2 e tornando protagonista dopo un avvio di stagione condizionato da una condizione fisica ancora da ritrovare.

L’argentino ha segnato il primo e il terzo gol nerazzurro, mostrando tutta la sua freddezza sotto porta. In mezzo, la rete di Marcus Thuram, che ha completato la rimonta e ricomposto definitivamente la ThuLa, pronta a tornare protagonista anche nella sfida del Bernabeu, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Ora il Real Madrid

A fine partita Lautaro ha celebrato il successo arrampicandosi sulla balaustra della Curva Nord, seguito proprio da Thuram. La doppietta ha anche rilanciato Lautaro nella classifica dei migliori marcatori dell’Inter in Serie A: con 134 reti ha superato Stefano Nyers e si è portato al terzo posto, dietro Benito Lorenzi (138) e Giuseppe Meazza (197).

Ora, però, l’obiettivo è già Madrid. Lautaro si prepara alla sfida contro il Real Madrid, con la voglia di confermare la rinascita personale e trascinare l’Inter in una nuova notte europea. Dopo la rimonta contro il Napoli, il capitano ha ritrovato fiducia, gol e soprattutto quella fame che può fare la differenza nelle grandi sfide.