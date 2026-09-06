Il finale di gara di ieri sera è stato a dir poco epico: l'Inter ha spinto a più non posso, tra legni colpiti, episodi dubbi, l'occasione di Anguissa e poi il timbro decisivo di Lautaro Martinez. Opta Paolo evidenzia che per la prima volta nella sua storia, l'Inter ha vinto un match in Serie A contro il Napolli dopo esser andata in svantaggio di due reti. Ennesima prova di grande maturità dei nerazzurri, che vogliono continuare a macinare tantissimi punti per volare sempre più in alto.