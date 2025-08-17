La Juventus Women conquista la Women's Cup, battendo l'Inter nella finalissima giocata questa sera all'Arena Civica di Milano. Le bianconere passano in vantaggio al terzo minuto di recupero del primo tempo con la rete di Godo. Nel finale molte possibilità su entrambi i lati: Milinkovic trova il pari all'80esimo, poi Cambiaghi trova il classico gol dell'ex e regala alla Juve la coppa.

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 22:18
Autore: Niccolò Anfosso
