"Come si suol dire 'calcio di agosto non ti conosco', ma quello giocato è stato un torneo che ci ha aiutato a prendere il ritmo partita e a mettere minuti nelle gambe, giocando contro avversari di spessore". Comincia così l'analisi di Gianpiero Piovani dopo la sconfitta contro la Juventus Women nella finale della Women's Cup. Il tecnico dell'Inter Women , raggiunto da TMW, giudica positivamente l'uscita della sue ragazze all'Arena Civica di Milano: "Certo, le temperature erano alte ma sarà peggio per la Champions che ci vedrà in campo alle ore 16:00: abbiamo già programmato allenamenti anche in funzione di questo, per gestirci con un dato clima. E anche per questo, ribadisco che i ritmi di oggi (ieri, ndr) sono stati importanti che ci preparano per tutto".

Piovani si è poi soffermato sul mercato e sugli obiettivi per la prossima stagione: "Sì, confermo che stiamo cercando un attaccante, non ci nascondiamo dietro un dito. Siamo un po' corti davanti, ma non è facile trovare un rinforzo da Inter: se lo prendiamo forte va bene, ma di sicuro non prenderemo tanto per prendere. Obiettivi? Non mi sbilancio troppo un po' per scaramanzia, mi piace partire a fari spenti ma è chiaro che il secondo posto dello scorso anno non si può negare: vogliamo quindi nuovamente arrivare non dico seconde, ma almeno nelle prime tre per la Champions".