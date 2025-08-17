Dopo aver strapazzato l'Atletico Madrid in semifinale, l'Inter Women si prepara a scendere in campo contro la Juventus per la finalissima di 'The Women’s Cup', il prestigioso torneo internazionale di calcio femminile che si disputa per la prima volta in Italia, all’Arena Civica di Milano. 

Queste le formazioni ufficiali del match, in programma alle ore 20:

INTER (3-5-2): 32 Belli; 4 Pleidrup, 24 Milinkovic, 13 Merlo; 18 Glionna, 21 Tomaselli, 10 Magull, 27 Csiszár, 22 Schough; 7 Bugeja, 9 Polli. A disposizione: 1 Rúnarsdóttir, 12 Piazza, 3 Bowen, 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 14 Robustellini, 15 Serturini, 16 Tomašević, 20 Detruyer, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani. 

JUVENTUS (3-5-2): 16 Peyraud-Magnin; 71 Lenzini, 4 Kullberg, 5 Harviken; 19 Thomas, 33 Brighton, 6 Schatzer, 27 Krumbiegel, 17 Stolen Godo; 36 Cambiaghi, 10 Girelli. A disposizione: 1 De Jong, 31 Capelletti, 3 Carbonell Nunez, 8 Rosucci, 9 Beccari, 14 Vangsgaard, 21 Libran Quiroga, 23 Salvai, 41 Tosello, 42 Flis, 45 Carvajal Maestre. Coach: Massimiliano Canzi.

Arbitro: Davide Scalvi (sez. Lodi) Assistenti: Cattaneo - Damato. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 19:50 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print