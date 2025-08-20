Venerdì inizia la Serie A Women's Cup dell'Inter Femminile. Un torneo al quale le nerazzurre si avvicinano con entusiasmo, come spiegato da Haley Bugeja a Inter TV: "La preseason è stata davvero bella, tutte hanno avuto l'opportunità di giocare: abbiamo trovato le connessioni tra compagne. Speriamo bene per l'inizio della stagione - le parole della nazionale maltese -. Siamo davvero un bel gruppo, le nuove si stanno integrando bene. Ora dipende da noi il fatto di migliorare le prestazioni della passata stagione per raggiungere obiettivi ancora più grandi".

Tu come ti senti?

"Mi sento bene, sono fisicamente al top. Voglio dare il massimo come sempre per vincere con questa maglia".

Giocherete contro il Genoa all'esordio.

"E' una squadra neopromossa, non è mai facile. Dobbiamo rispettare ogni squadra, ma tutto dipende da noi. C'è tanta fiducia di vincere e di continuare su questa strada".

