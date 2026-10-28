Una delle decisioni che Cristian Chivu dovrà prendere in vista della gara di oggi a Venezia è quella riguardante la coppia d'attacco. Certa, secondo La Gazzetta dello Sport, la presenza tra i titolari di Ange-Yoan Bonny. Non ancora quella di Pio Esposito, ma comunque probabile.

"L'azzurro non è al top, non ha potuto allenarsi come avrebbe voluto in un momento di leggero calo psico-fisico. Chivu deciderà soltanto all'ultimo - si legge sulla rosea - Da giorni la tentazione forte dell'allenatore è di rimandare in campo la coppia baby, che sembra tabù in nerazzurro". I due, si ricorda nell'articolo, hanno giocato assieme dal 1' soltanto il derby dello scorso anno perso 1-0 con rete di Estupinan. Ma ora Lautaro è infortunato e Thuram è spremuto: il francese verrà schierato solo nell'impossibilità di poter far giocare Pio.

Esposito e Bonny vengono, come riporta il quotidiano, da traiettorie e momenti differenti. "Numeri alla mano, la forchetta sembra perfino allargarsi: l'azzurro ha giocato in Serie A tutte e otto le partite, addirittura sette dall'inizio, per 474 minuti, con due gol e due assist; Bonny ha nel cassetto le stesse reti in sette presenze, tutte da subentrato, e appena 155'. Un gol ogni 77' contro uno ogni 237' del compagno. Entrambi vorrebbero cancellare quel derby di marzo, proprio nella settimana che porterà di nuovo al Diavolo".