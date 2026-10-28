Venezia-Inter sarà anche la sfida nella sfida tra i fratelli Stankovic. Scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Al Penzo Filip, classe 2002, proverà a strabiliare come l'ultima volta contro il Napoli, stavolta contro il miglior attacco della A, mentre Aleksandar, tre anni più giovane, dovrebbe avere finalmente l'agognata prima da titolare. Un debutto da libro cuore, contro la squadra del fratellone: forse questa attesa lunga due mesi aveva un senso".

Nella pagina dedicata alla storia dei due fratelli si racconta degli incastri che trovano per vedersi nei giorni liberi, della presenza di Filip quando Aleksandar è andato in sede in estate per firmare il contratto con l'Inter (con loro c'era anche l'altro fratello Stefan che ha smesso a 17 anni dopo aver giocato anch'egli nel vivaio nerazzurro). "Anche per questo Venezia-Inter è la partita della vita: gli Stankovic la sognano da quando si sono impegnati a costruire una carriera lontana da Milano", si legge sulla rosea.

I due vivono anche una situazione contrattuale differente. Filip è definitivamente di proprietà del Venezia, che a giugno lo ha riscattato per 1,5 milioni di euro e l'estate scorsa ha prolungato il contratto fino al 2030, lasciando all'Inter però il 50% sulla rivendita. L'obiettivo di Aleksandar, invece, è risalire nelle gerarchie per non essere costretto a ripartire ancora", in quella che è tornata ad essere la sua società d'appartenenza dopo la cessione e il riacquisto dal Bruges.